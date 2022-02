Leeds, UFFICIALE: è Marsch il successore di Bielsa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Leeds ha ufficialmente un nuovo allenatore. Dopo la decisione di esonerare Marcelo Bielsa successivamente alla pesante sconfitta per mano... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilha ufficialmente un nuovo allenatore. Dopo la decisione di esonerare Marcelosuccessivamente alla pesante sconfitta per mano...

Advertising

tcm24com : Ufficiale: Jesse Marsch è il nuovo allenatore del Leeds #Marsh #Leeds - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Jesse #Marsch è il nuovo allenatore del #Leeds United! ?? Contratto fino al 2025 per l’ex tecnico del… - teo_acm : RT @calcioinglese: UFFICIALE: Jesse Marsch, ex manager di Salisburgo e Lipsia, è il nuovo allenatore del Leeds United. - calcioinglese : UFFICIALE: Jesse Marsch, ex manager di Salisburgo e Lipsia, è il nuovo allenatore del Leeds United. - MaglieCalcio13 : Ufficiale, Bielsa via dal Leeds: fatale il ko con Conte - Corriere dello Sport -