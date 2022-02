La gara di solidarietà per il popolo ucraino partita dalla 'chat delle mamme' (Di lunedì 28 febbraio 2022) AGI - In poco più di 24 ore una gara di solidarietà partita da una chat di mamme, di una scuola elementare nel quartiere ardeatino di Roma, è riuscita a mettere insieme oltre una tonnellata di viveri, medicinali e vestiti per il popolo ucraino martoriato dall'attacco subito dalle forze armate russe. Una gara di solidarietà che di ora in ora, grazie a un passa parola, ha coinvolto tutto il quartiere riuscendo a riempire decine di scatoloni poi spediti con il classico pullman utilizzato dalla comunità ucraina della capitale per inviare i pacchi ai propri cari. Il bus è partito da piazzale Ostiense ed è già arrivato da poche ore a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, dopo circa 20 ore di viaggio. “Tutto è partito da un ... Leggi su agi (Di lunedì 28 febbraio 2022) AGI - In poco più di 24 ore unadida unadi, di una scuola elementare nel quartiere ardeatino di Roma, è riuscita a mettere insieme oltre una tonnellata di viveri, medicinali e vestiti per ilmartoriato dall'attacco subito dalle forze armate russe. Unadiche di ora in ora, grazie a un passa parola, ha coinvolto tutto il quartiere riuscendo a riempire decine di scatoloni poi spediti con il classico pullman utilizzatocomunità ucraina della capitale per inviare i pacchi ai propri cari. Il bus è partito da piazzale Ostiense ed è già arrivato da poche ore a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, dopo circa 20 ore di viaggio. “Tutto è partito da un ...

