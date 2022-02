Guerra in Ucraina, Mosca vuole tornare a dominare lo spazio ex-sovietico. Per l’intelligence italiana è il “perimetro minimo di sicurezza” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Nello spazio post-sovietico si è accresciuto lo sforzo di Mosca di riaffermare la propria primazia sull’area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come il perimetro minimo di sicurezza atto a garantire profondità strategica all’azione esterna di Mosca e alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”. Guerra in Ucraina, Mosca considera le Repubbliche ex sovietiche il perimetro minimo di sicurezza È quanto rileva la relazione annuale dell’intelligence italiana al Parlamento, definendo “centrale” in questa strategia proprio la Guerra in Ucraina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Nellopost-si è accresciuto lo sforzo didi riaffermare la propria primazia sull’area. Per il Cremlino, le Repubbliche ex sovietiche sono, infatti, considerate come ildiatto a garantire profondità strategica all’azione esterna die alla sua volontà di essere riconosciuta fra le grandi potenze mondiali”.inconsidera le Repubbliche ex sovietiche ildiÈ quanto rileva la relazione annuale delal Parlamento, definendo “centrale” in questa strategia proprio lain...

