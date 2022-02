Conflitto Russia-Ucraina, lo Schalke 04 interrompe la partnership con lo sponsor russo (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell’FC Schalke 04 hanno raggiunto un accordo per porre fine prematuramente alla partnership del club con GAZPROM. Il club è attualmente in discussione con i rappresentanti dell’attuale sponsor e ulteriori informazioni verranno rilasciate in un secondo momento». Questa la nota ufficiale con cui lo Schalke 04 ha reso noto il suo divorzio da Gazprom. Schalke 04, Gazprom divorzioLa decisione giunge dopo che nei giorni scorsi lo Schalke 04 aveva già annunciato la rimozione del brand “Gazprom” dalla maglia da gioco. Leggi su rompipallone (Di lunedì 28 febbraio 2022) «Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell’FC04 hanno raggiunto un accordo per porre fine prematuramente alladel club con GAZPROM. Il club è attualmente in discussione con i rappresentanti dell’attualee ulteriori informazioni verranno rilasciate in un secondo momento». Questa la nota ufficiale con cui lo04 ha reso noto il suo divorzio da Gazprom.04, Gazprom divorzioLa decisione giunge dopo che nei giorni scorsi lo04 aveva già annunciato la rimozione del brand “Gazprom” dalla maglia da gioco.

