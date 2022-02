Buffon ' eterno' | giocherà fino a 46 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Parma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigiprolunga il contratto che lo lega al Parmaal 2024, l'estremo difensore campione del mondo a Germania 2006dunquea 46. Ad annunciarlo il presidente del club emiliano, Kyle Krause.aveva un contratto in scadenza nel 2023. “Non ho fatto alcun pensiero al dopo, per me è dispendioso rimanere concentrato solo sul mio lavoro da calciatore e non voglio avere alcun rimpianto o sperperare alcuna energia. Sto ragionando solo da calciatore e farò cosìall'ultimo giorno, poi avrò modo di pensare al resto: le responsabilità sono tante, le sento sulle spalle e ho bisogno delle migliori energie", dice. “Questa è una bella giornata per me, per la mia famiglia, per il mio procuratore. ...