Torino | problemi al ginocchio per Sanabria | le sue condizioni

Tony Sanabria, attaccante del Torino, è entrato nel corso della ripresa della sfida persa contro il Cagliari: a fine partita è uscito claudicante al ginocchio Il Torino potrebbe perdere due attaccanti in un colpo solo. Dopo i problemi per Belotti, anche Sanabria nel corso della partita contro il Cagliari, è uscito claudicante accusando un problema al ginocchio. Domani l'attaccante del Torino, Sanabria, effettuerà gli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

