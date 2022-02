Advertising

LALAZIOMIA : Napoli, le pagelle di CM: Ruiz chirurgico, Insigne si riscatta - cn1926it : #LazioNapoli, le pagelle: #Insigne risponde ai fischi! #Fabian, colpo da biliardo da 3 punti - 100x100Napoli : #LazioNapoli - Le pagelle di 100x100Napoli - zazoomblog : Pagelle Lazio Napoli: Insigne decisivo Patric sbaglia ancora – VOTI - #Pagelle #Lazio #Napoli: #Insigne - sportli26181512 : Napoli, le pagelle di CM: Ruiz chirurgico, Insigne si riscatta: Lazio-Napoli 1-2 Ospina 6: Deve ringraziare la scar… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pagelle

Commenta per primo Lazio -1 - 2 Ospina 6 : Deve ringraziare la scarsa precisione dei laziali nel primo tempo, ma ha dato comunque sicurezza al reparto. Attento quando i biancocelesti hanno centrato lo specchio della ...Basic 5,5 : Quando ilè ripartito nel finale lui era almeno 10 metri più avanti di dove avrebbe dovuto essere per aiutare i compagni a recuperare) Luis Alberto 5,5 : Sbaglia un gol facile dopo ...SERIE A - Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara, anche in ottica Fantacalcio.Il Napoli vince all'Olimpico in casa della Lazio con un gol di Fabian Ruiz al 94', non accetta il pareggio. Ecco le pagelle di IamNaples.it: ...