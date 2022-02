LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: Jacobs in finale con 6?57! Record italiano di Dosso nei 60: 7?16 (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.26: Record italiano DI ZAYNAB Dosso! Non è partita forte l’azzurra che ha chiuso in 7?16! Argento per Aurora Berton con 7?28, Record personale e bronzo per Vittoria Fontana con 7?29 17.24: Nell’Eptathlon oro a Dario Dester con 6038 punti, argento per Naidon con 5777, bronzo per Zanatta 5389 17.22: E’ il momento della finale dei 60 piani donne. Al via Dosso, Fontana, Kaddari, Bongiorni, Siragusa, Esekheigbe, Hooper, Berton 17.21: Tra poco il via della gara del lungo maschile con Pagan, Scarselli, Forte, Chahboun, Chilà, Randazzo, Quarratesi, Mantenuto, Trio, Sagheddu, Furlani, Santacà 17.20: Weir si migliora a 20?87 e resta al secondo posto alle spalle di Ponzio 17.19: Nel peso nullo per Ponzio e per Fabbri. ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26:DI ZAYNAB! Non è partita forte l’azzurra che ha chiuso in 7?16! Argento per Aurora Berton con 7?28,personale e bronzo per Vittoria Fontana con 7?29 17.24: Nell’Eptathlon oro a Dario Dester con 6038 punti, argento per Naidon con 5777, bronzo per Zanatta 5389 17.22: E’ il momento delladei 60 piani donne. Al via, Fontana, Kaddari, Bongiorni, Siragusa, Esekheigbe, Hooper, Berton 17.21: Tra poco il via della gara del lungo maschile con Pagan, Scarselli, Forte, Chahboun, Chilà, Randazzo, Quarratesi, Mantenuto, Trio, Sagheddu, Furlani, Santacà 17.20: Weir si migliora a 20?87 e resta al secondo posto alle spalle di Ponzio 17.19: Nel peso nullo per Ponzio e per Fabbri. ...

