La mappa che usa i tweet per aggiornare l'avanzata russa in Ucraina (Di domenica 27 febbraio 2022) La mappa, creata dal Center For Information Resilience (CIR), impresa sociale indipendente e senza scopo di lucro che mira ad identificare, contrastare e esporre operazioni influenti, evidenzia, tramite i post di Twitter, lo spostamento delle truppe russe verso l'Ucraina. L'immagine che appare è quella di un grande muro in movimento verso ovest. Leggi anche > Cosa stanno facendo Meta e Twitter per proteggere i dati dei cittadini ucraini La mappa realizzata dal CIR con i tweet rileva l'avanzata russa La «Russia-Ucraina Monitor Map» è un progetto collettivo per mappare, visionare, documentare ed analizzare le informazioni allo scopo di fornire informazioni affidabili per gli interessati, e dunque per politici e giornalisti, su ciò che sta realmente ...

