Italia-Islanda in tv: data, orario e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2023 basket (Di domenica 27 febbraio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Islanda, valida per la quarta giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. La selezione di coach Sacchetti ha subito l’opportunità di riscattarsi dopo la sconfitta al secondo supplementare di giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur. Al PalaDozza di Bologna è obbligatoria una vittoria per riportarsi in seconda posizione. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di domenica 27 febbraio. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Action, oppure in streaming su Sky Go e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta scritta. SEGUI IL LIVE TESTUALE REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) L’e le indicazioni per vedere in, valida per la quarta giornata del girone H delleaidi. La selezione di coach Sacchetti ha subito l’opportunità di riscattarsi dopo la sconfitta al secondo supplementare di giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur. Al PalaDozza di Bologna è obbligatoria una vittoria per riportarsi in seconda posizione. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di domenica 27 febbraio. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Action, oppure insu Sky Go e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi proporrà unascritta. SEGUI IL LIVE TESTUALE REGOLAMENTO ...

Advertising

TgLa7 : #Basket: nazionale #Italia domani in campo per le qualificazioni mondiali contro Islanda con colori #Ucraina su vol… - rtl1025 : ??'Domani sera ci tingeremo la faccia con i colori dell'#Ucraina'. Lo ha detto Meo Sacchetti, coach della nazionale… - Italbasket : 1??2?? per Islanda-Italia ?? Il CT Meo Sacchetti ha deciso il roster che scenderà in campo domani sera alle 21:00,… - zazoomblog : Basket qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia sfida l’Islanda a Bologna. Gli azzurri non possono più sbagliare: ser… - zazoomblog : Basket qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia sfida l’Islanda a Bologna. Gli azzurri non possono più sbagliare -… -