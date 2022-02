Guerra in Ucraina, la svolta: al via i negoziati. Mosca e Kiev si incontrano in Bielorussia (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev – Guerra in Ucraina, la svolta: delegazioni di Mosca e Kiev in Bielorussia, a Gomel, per i colloqui della negoziazione. Ad arrivare per primi i russi che già questa mattina – come annunciato dal Cremlino – erano presenti nel Paese con una delegazione che comprende, tra gli altri, rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. La decisione di Kiev di inviare una delegazione a Gomel è arrivata invece dopo la notizia della telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko. Lo ha annunciato il consigliere di Vladimir Putin e capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky. La Russia è pronta a negoziare ed è in attesa che la delegazione Ucraina arrivi a Gomel, ha poi ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022)in, la: delegazioni diin, a Gomel, per i colloqui della negoziazione. Ad arrivare per primi i russi che già questa mattina – come annunciato dal Cremlino – erano presenti nel Paese con una delegazione che comprende, tra gli altri, rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. La decisione didi inviare una delegazione a Gomel è arrivata invece dopo la notizia della telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko. Lo ha annunciato il consigliere di Vladimir Putin e capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky. La Russia è pronta a negoziare ed è in attesa che la delegazionearrivi a Gomel, ha poi ...

Advertising

sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - NicolaPorro : Dopo il Covid, ora la guerra in Ucraina: ancora lo stato di emergenza. Si avvera la profezia di Cacciari e Agamben?… - LauraGi63815697 : RT @ErmannoKilgore: L’Europa poteva essere un po’ più cauta in questa situazione? La #Russia non è la Libia o l’Afghanistan! Adesso sono c… - Ahmed511070571 : RT @MediasetTgcom24: Guerra in Ucraina, Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Put… -