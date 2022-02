Sassuolo - Fiorentina 2 - 1: Defrel al 94' rovina il primo gol di Cabral (Di domenica 27 febbraio 2022) REGGIO EMILIA - Si decide all'ultima azione Sassuolo - Fiorentina con il gol di Defrel al 94' che rovina la gioia per il primo centro viola di Cabral . Partita divertente che nel finale si accende ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 febbraio 2022) REGGIO EMILIA - Si decide all'ultima azionecon il gol dial 94' chela gioia per ilcentro viola di. Partita divertente che nel finale si accende ...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - zazoomblog : Defrel entra e la vince allultimo secondo: il Sassuolo stende la Fiorentina - #Defrel #entra #vince #allultimo - News24_it : Sassuolo-Fiorentina 1-1 LIVE: Cabral entra e segna, i viola pareggiano in dieci nel finale! -… - LaNotifica : Il Sassuolo fa festa al 94', Fiorentina battuta 2-1 - CarloFusaro : Una bellissima #Fiorentina ha perso. Per colpe sue, anche; per la bravura del Sassuolo. Ma giocando da grandissima… -