Guerra in Ucraina, Confesercenti: Italia rischia di perdere 24 miliardi di Pil in 3 anni (Di sabato 26 febbraio 2022) “Negli anni cruciali del Pnrr si rischia quindi di smarrire l’ancoraggio dell’inflazione, con inevitabile pregiudizio sulle prospettive di crescita e sui risultati del Piano: stimiamo che con simili dinamiche dei prezzi la crescita del Pil si ridurrebbe nei prossimi tre anni di 24 miliardi”. Lo rileva la Confesercenti che pubblica oggi le stime sugli impatti della Guerra in Ucraina per l’economia Italiana. Anche il turismo, prosegue Confesercenti, “si avvia a soffrire: nel 2019, prima della crisi Covid, il turismo russo in Italia generava circa 1,7 milioni di arrivi e 5,8 milioni di presenze, con una spesa stimabile sui 2,5 miliardi di euro. Una fetta importante del nostro incoming che, con l’apertura ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 febbraio 2022) “Neglicruciali del Pnrr siquindi di smarrire l’ancoraggio dell’inflazione, con inevitabile pregiudizio sulle prospettive di crescita e sui risultati del Piano: stimiamo che con simili dinamiche dei prezzi la crescita del Pil si ridurrebbe nei prossimi tredi 24”. Lo rileva lache pubblica oggi le stime sugli impatti dellainper l’economiana. Anche il turismo, prosegue, “si avvia a soffrire: nel 2019, prima della crisi Covid, il turismo russo ingenerava circa 1,7 milioni di arrivi e 5,8 milioni di presenze, con una spesa stimabile sui 2,5di euro. Una fetta importante del nostro incoming che, con l’apertura ...

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - sbonaccini : Bologna scende in piazza per dire stop alla guerra in Ucraina ???? - ilva87161350 : RT @marilovesgr33n: 1945 Vogue pubblica questa copertina con scritto 'PACE E RICOSTRUZIONE' ||Cielo azzurro che segnava fine 2ª guerra mo… - CateyesQ77 : RT @ultimenotizie: C'è anche la figlia del portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, tra i russi che sui social hanno aderito alla protesta vi… -