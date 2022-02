Bologna, Mihajlovic: «Pareggio giusto, siamo stati un po’ ansiosi» (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato dopo la partita contro la Salernitana Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del Pareggio 1-1 in casa della Salernitana. Pareggio – «Sapevamo che sarebbe stata un partita difficile e lo è stata. Incontrare le squadre che lottano per non retrocedere è durissima. Noi siamo stati un po’ ansiosi, alla fine siamo stati anche sfortunati. Il Pareggio è risultato giusto. Potevamo anche perderla, quindi ci possiamo accontentare». PALI – «Colpire il legno è un gol sbagliato. siamo stati sfortunati, però era importante cercare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) L’allenatore delha parlato dopo la partita contro la Salernitana Sinisa, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del1-1 in casa della Salernitana.– «Sapevamo che sarebbe stata un partita difficile e lo è stata. Incontrare le squadre che lottano per non retrocedere è durissima. Noiun po’, alla fineanche sfortunati. Ilè risultato. Potevamo anche perderla, quindi ci posaccontentare». PALI – «Colpire il legno è un gol sbagliato.sfortunati, però era importante cercare ...

