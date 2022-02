Zelensky: Ucraina isolata, nessun aiuto fornito (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente ucraino Zelensky, tramite un video diffuso questa notte, si è espresso sulla grave situazione d’isolamento nella quale verte l’Ucraina al momento, e chiede all’Europa di schierarsi in loro favore e di agire nei confronti del paese aggressore, imponendo sanzioni più drastiche. Il messaggio del presidente Zelensky Il presidente riferisce che “gruppi di sabotatori russi sono entrati a Kiev“, con l’obiettivo principale di “distruggere l’Ucraina politicamente, distruggendo il capo dello Stato”. Il presidente si ritiene essere l’obiettivo numero uno, e, nonostante questo, non è disposto ad allontanarsi dalla sede del governo, come da lui affermato. Ha poi lamentato l’isolamento in cui il suo Paese verte adesso: secondo Zelensky nessun aiuto è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il presidente ucraino, tramite un video diffuso questa notte, si è espresso sulla grave situazione d’isolamento nella quale verte l’al momento, e chiede all’Europa di schierarsi in loro favore e di agire nei confronti del paese aggressore, imponendo sanzioni più drastiche. Il messaggio del presidenteIl presidente riferisce che “gruppi di sabotatori russi sono entrati a Kiev“, con l’obiettivo principale di “distruggere l’politicamente, distruggendo il capo dello Stato”. Il presidente si ritiene essere l’obiettivo numero uno, e, nonostante questo, non è disposto ad allontanarsi dalla sede del governo, come da lui affermato. Ha poi lamentato l’isolamento in cui il suo Paese verte adesso: secondoè stato ...

