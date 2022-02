VIDEO / Da Marchisio a Kakà: i messaggi degli sportivi per l’Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina ha mobilitato anche il mondo dello sport. Sui social sono molti gli sportivi che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla popolazione di Kiev Leggi su golssip (Di venerdì 25 febbraio 2022) La guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina ha mobilitato anche il mondo dello sport. Sui social sono molti gliche hanno voluto testimoniare la loro vicinanza alla popolazione di Kiev

Advertising

gilnar76 : Evra, che show con Marchisio! Siparietto in Atletico Manchester – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Evra, che show con Marchisio! Siparietto in Atletico Manchester - VIDEO - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Marchisio: 'Sarebbe stato bello vedere Bruno Fernandes in una big italiana' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Marchisio: 'Sarebbe stato bello vedere Bruno Fernandes in una big italiana' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRIME VIDEO - Marchisio: 'Sarebbe stato bello vedere Bruno Fernandes in una big italiana' -