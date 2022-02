Ucraina: Draghi, 'tessuto sociale Paese disgregato' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il primo risultato ottenuto da questa invasione è stato quello di distruggere le fondamenta dell'economia e della società Ucraina, i capitali sono andati via tutti, il personale è scappato, l'intero tessuto sociale è disgregato". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio della sua informativa in Aula alla Camera sul conflitto ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il primo risultato ottenuto da questa invasione è stato quello di distruggere le fondamenta dell'economia e della società, i capitali sono andati via tutti, il personale è scappato, l'intero". Così il premier Mario, in un passaggio della sua informativa in Aula alla Camera sul conflitto ucraino.

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Quanto succede in Ucraina riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi, le nostre democrazie - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - il_drop_twitta : RT @SamueleDegradi: Mario Draghi: 'Zelensky nascosto da qualche parte a Kiev, ha detto che per l'Ucraina non c'è più tempo, per la sua fami… - NewSicilia : +++ULTIM'ORA+++ 'Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato, siamo pronti e misure ancora più stri… -