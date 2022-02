Quentin Tarantino potrebbe dirigere della serie Justified: City Primeval, con Timothy Olyphant (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino potrebbe tornare a dirigere Timothy Olyphant nella serie revival Justified: City Primeval, ispirata all'opera di Elmore Leonard. Quentin Tarantino sarebbe entrato in trattative per dirigere alcuni episodi della miniserie revival FX Justified: City Primeval, che rivedrà il ritorno di Timothy Olyphant nei panni dello sceriffo Raylan Givens. Quentin Tarantino ha diretto Timothy Olyphant nel recente C'era una volta a... Hollywood. Come ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dopo C'era una volta a... Hollywood,tornare anellarevival, ispirata all'opera di Elmore Leonard.sarebbe entrato in trattative peralcuni episodiminirevival FX, che rivedrà il ritorno dinei panni dello sceriffo Raylan Givens.ha direttonel recente C'era una volta a... Hollywood. Come ...

Advertising

carotelevip : RT @telesimo: #SeriesNews di oggi, #25febbraio: Michael Rispoli e Paloma Guzman in #PowerBookIII: #RaisingKanan; Yasmine Aker in #GoodTroub… - telesimo : #SeriesNews di oggi, #25febbraio: Michael Rispoli e Paloma Guzman in #PowerBookIII: #RaisingKanan; Yasmine Aker in… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Quentin Tarantino potrebbe dirigere della serie Justified: City Primeval, con Timothy Olyphant… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #QuentinTarantino è in trattative per dirigere uno o due episodi di #JustifiedCityPrimeval, revival della fortunata serie… - MoviesAsbury : #QuentinTarantino è in trattative per dirigere uno o due episodi di #JustifiedCityPrimeval, revival della fortunata… -