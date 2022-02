Parto record a Firenze, nati tre gemelli omozigoti: accade in 1 caso su 100mila (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nei giorni scorsi nell'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze è accaduto un evento eccezionale: sono venuti alla luce tre gemelli omozigoti, "caso molto raro che si verifica circa in un caso ogni 100.000 nascite", come spiega la dottoressa Anna Franca Cavaliere, direttrice di ostetricia e ginecologia. I tre fratelli sono stati concepiti naturalmente da un unico ovulo che qualche giorno dopo la fecondazione si è diviso dando origine a tre sacchi amniotici, ognuno contenente un feto ma sostenuti da una sola placenta. "La gravidanza trigemellare non è evento comune ma in tali casi la monocorialità è ancor più rara e di certo non senza rischi", spiega il medico. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nei giorni scorsi nell'ospedale San Giovanni di Dio aè accaduto un evento eccezionale: sono venuti alla luce tre, "molto raro che si verifica circa in unogni 100.000 nascite", come spiega la dottoressa Anna Franca Cavaliere, direttrice di ostetricia e ginecologia. I tre fratelli sono stati concepiti naturalmente da un unico ovulo che qualche giorno dopo la fecondazione si è diviso dando origine a tre sacchi amniotici, ognuno contenente un feto ma sostenuti da una sola placenta. "La gravidanza trigemellare non è evento comune ma in tali casi la monocorialità è ancor più rara e di certo non senza rischi", spiega il medico.

