Kinjal e Zircon | le nuove “armi invincibili” di Putin

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Missili balistici e da crociera ipersonici: ecco come la tecnologia militare cambia lo scenario di guerra secondo il Cremlino

Leggi anche, le nuove "armi invincibili" di PutinROMA. I missili balistici ipersonici "" e i missili da crociera ipersonici "" sono le nuove armi che Vladimir Putin ha definito invincibili" in un colloquio con l'omologo bielorusso e alleato, Alexander Lukashenko. L'ultima ...Missili balistici e da crociera ipersonici: ecco come la tecnologia militare cambia lo scenario di guerra secondo il Cremlino ...E lo fa, lanciando i missili balistici ipersonici “Kinjal” e missili da crociera ipersonici “Zircon”, armi che lo stesso “zar” non ha esitato a definire recentemente «invincibili». (Avvenire) Secondo ...