In carcere negli Emirati senza capi d’imputazione | l’assurda vicenda di Andrea Giuseppe Costantino

(Di venerdì 25 febbraio 2022) È trascorso quasi un anno da quando, trader milanese del petrolio, è stato arrestato e condotto ad Abu Dhabi neldi Al Wathba. Eppure sulle ragioni che hanno portato alla sua incarcerazione ancora non si sa nulla. Leggi anche -> Torturato a Guantanamo, fa amicizia con i suoi aguzzini. La sua storia raccontata nel film “The Mauritanian” E’ il 21 marzo 2021.e la moglie Stefania, con la figlioletta di tre anni, si trovano a Dubai, quando nella hall dell’albergoviene tratto in arresto e condotto ad Abu Dhabi. La moglie Stefania racconta quei momenti come si racconta un incubo: “Saranno stati una decina, vestiti con tuniche bianche, alcuni con la divisa”. Ma che cosa è successo? Perchéè stato ...

Advertising

AlessioBruni007 : @Gigadesires Il governo italiano ha commesso negli ultimi anni dei crimini contro l'umanita' tali che un milione di… - Loredanataberl1 : RT @Errorigiudiziar: Ha passato 44 anni in carcere (sì: quarantaquattro anni di #ingiustadetenzione) perché alla difesa furono nascosti var… - luciaviscardi7 : @repubblica Prima,negli anni '70 il terrorismo dell'informazione, era punito con il carcere. Mentre ora,con una giu… - 501_tot : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #FreeAssange #Amnesty: tutte le accuse contro #Assange devono essere annullate! Negli #USA… - il_kuzzo : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #FreeAssange #Amnesty: tutte le accuse contro #Assange devono essere annullate! Negli #USA… -

Ultime Notizie dalla rete : carcere negli

Internazionale

Le baby gang a Roma e Milano non colpiscono solo la periferia ma anche, eultimi tempi ... ilminorile . Molto pochi, in proporzioni, ovvero 320. E tra questi quasi tutti, 312, sono ...... il primo a base proteica approvato per l'uso in Europa, è indicato per la somministrazione... Read More Flash Chiesti dieci anni diper l'ex giudice Saguto 24 Febbraio 2022 Silvana Saguto,...I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Paternò, su delega della Procura di Catania, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura ...Uno dei gemelli invia una lettera di difesa all'Adnkronos. Ieri è ripreso il processo nei confronti dei 4 imputati per l'omicidio del 21enne di origini ...