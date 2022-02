Ilaria D’Amico lascia Buffon? “Lei è stanca, sono in crisi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Che fine hanno fatto Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? Da tempo la coppia non si fa vedere pubblicamente insieme: tutto bene a casa della giornalista e del portiere? Non proprio… Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo la coppia starebbe vivendo un momento di crisi profonda. Il motivo è presto detto: il portiere e capitano Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 25 febbraio 2022) Che fine hanno fattoe Gigi? Da tempo la coppia non si fa vedere pubblicamente insieme: tutto bene a casa della giornalista e del portiere? Non proprio… Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo la coppia starebbe vivendo un momento diprofonda. Il motivo è presto detto: il portiere e capitano

Advertising

areanapoliit : Ilaria D'Amico e Buffon si separano? 'Sono in crisi, lei è stanca di aspettare' - zazoomblog : “Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi: lei è stanca di aspettare il matrimonio lui pensa solo al pallone” - #“Gig… - zazoomblog : Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in crisi come le altre coppie vip? - #Buffon #Ilaria #D’Amico #crisi #altre… - DonnaGlamour : Ilaria D’Amico e Buffon sono in crisi? L’indiscrezione -