Guerra Ucraina, il messaggio del Milan: «Pace per favore» – FOTO (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milan, messaggio contro la Guerra in corso di svolgimento in Ucraina. Il club rossonero prende posizione sui social Il Milan prende posizione in merito all’invasione russa in Ucraina. Una situazione che inevitabilmente sta toccando anche il mondo del calcio. Peace, please. pic.twitter.com/PyFOx9tLyr— AC Milan (@acMilan) February 25, 2022 «Pace, per favore», è il messaggio semplice ma estremamente incisivo veicolato dal club rossonero sui propri canali social. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022)contro lain corso di svolgimento in. Il club rossonero prende posizione sui social Ilprende posizione in merito all’invasione russa in. Una situazione che inevitabilmente sta toccando anche il mondo del calcio. Peace, please. pic.twitter.com/PyFOx9tLyr— AC(@ac) February 25, 2022 «, per», è ilsemplice ma estremamente incisivo veicolato dal club rossonero sui propri canali social. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - vigor_in : Che l'Europa stia facendo una figura ridicola è stato detto? #guerraucraina #Guerra #Ucraina #Russia - ForumFamiglie : RT @FAFCEInfo: ?? #Ucraina: @Vincenzobassi (Presidente FAFCE): “Ci sentiamo vicini alle vittime e a tutte le famiglie che vedono i propri fi… -