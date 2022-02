Guerra in Ucraina: Taiwan ora teme ripercussioni dalla Cina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Taiwan osserva la Guerra tra Russia e Ucraina con molta preoccupazione e ansia. Come l’Ucraina, ha un “vicino” grande e ben armato. Che vuole il suo territorio. “La Cina potrebbe pensare di usare un’azione militare contro Taiwan in qualsiasi momento“. Ha detto il ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu. Perchè Taiwan osserva la Guerra Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 febbraio 2022)osserva latra Russia econ molta preoccupazione e ansia. Come l’, ha un “vicino” grande e ben armato. Che vuole il suo territorio. “Lapotrebbe pensare di usare un’azione militare controin qualsiasi momento“. Ha detto il ministro degli Esteri di, Joseph Wu. Perchèosserva la

