Covid: Fontana, da lunedì Lombardia in zona bianca (Di venerdì 25 febbraio 2022) Milano, 25 feb. (Adnkronos) - "Da lunedì saremo in zona bianca". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando i dati analizzati dalla Cabina di Regia di Iss e Ministero della Salute, nel consueto monitoraggio settimanale. Il governatore ha evidenziato come "da due settimane i parametri di riferimento della Lombardia siano in costante miglioramento. Il tasso di occupazione dei ricoveri in terapia intensiva, ad esempio, è sceso a 6,1% e quello dei ricoveri in area medica all'11,4%. Soprattutto la percentuale di positività sui 100.000 abitanti si attesta al 7,5%, sotto la media nazionale che è del 10,3%". "Il ritorno in zona bianca - conclude Fontana - che, di per sé, non andrà a incidere in maniera ...

