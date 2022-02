Volley, serie A1 femminile recupero 14ma giornata. Novara sbanca Firenze (1-3) con 30 punti di Karakurt e inizia la rincorsa (Di venerdì 25 febbraio 2022) rincorsa lanciata per la Igor Gorgonzola Novara che vince il primo di quattro recuperi di campionato, superando in trasferta un coriaceo Il Bisonte Firenze con il punteggio di 3-1. Vittoria sofferta della squadra di Lavarini che si affida a Karakurt (30 punti) per scardinare i meccanismi delle toscane che non escono mai dal match, reggono il confronto e pagano un pizzico di inesperienza nei momenti decisivi di un match molto equilibrato con due set conclusi ai vantaggi e una buona qualità di gioco espressa dalle due squadre. C’è grande equilibrio nella prima parte del set di apertura con Firenze che riesce a reggere il ritmo delle piemontesi fino al 14-14, poi la squadra ospite pigia sull’acceleratore e per le fiorentine c’è poco dal fare. Finale straripante della squadra di Lavarini ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022)lanciata per la Igor Gorgonzolache vince il primo di quattro recuperi di campionato, superando in trasferta un coriaceo Il Bisontecon il punteggio di 3-1. Vittoria sofferta della squadra di Lavarini che si affida a(30) per scardinare i meccanismi delle toscane che non escono mai dal match, reggono il confronto e pagano un pizzico di inesperienza nei momenti decisivi di un match molto equilibrato con due set conclusi ai vantaggi e una buona qualità di gioco espressa dalle due squadre. C’è grande equilibrio nella prima parte del set di apertura conche riesce a reggere il ritmo delle piemontesi fino al 14-14, poi la squadra ospite pigia sull’acceleratore e per le fiorentine c’è poco dal fare. Finale straripante della squadra di Lavarini ...

