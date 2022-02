Ternana Cremonese (probabili formazioni e Tv) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gara valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 21/22. Gli umbri vogliono riscattarsi dopo l’orrenda prestazione contro la SPAL. Davanti c’è una Cremonese pronta a vendere cara la pelle per continuare a sognare una promozione che avrebbe dello storico. Ternana Cremonese si giocherà sabato 26 febbraio alle ore 14,00 presso lo stadio Liberati di Terni. Come arrivano le squadre? Gli umbri hanno subito una sconfitta pesantissima in ottica salvezza. Contro la SPAL è arrivato un pessimo risultato, una sconfitta per 5-1. Gli umbri avevano cominciato discretamente la gara, ma poi la SPAL ha preso il controllo del gioco. C’è davvero poco da salvare della prestazione degli umbri, mai capaci di reagire e poco incisivi in avanti. Anche i lombardi arrivano alla gara con un risultato deludente alle spalle. Secondo 0-0 consecutivo per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gara valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 21/22. Gli umbri vogliono riscattarsi dopo l’orrenda prestazione contro la SPAL. Davanti c’è unapronta a vendere cara la pelle per continuare a sognare una promozione che avrebbe dello storico.si giocherà sabato 26 febbraio alle ore 14,00 presso lo stadio Liberati di Terni. Come arrivano le squadre? Gli umbri hanno subito una sconfitta pesantissima in ottica salvezza. Contro la SPAL è arrivato un pessimo risultato, una sconfitta per 5-1. Gli umbri avevano cominciato discretamente la gara, ma poi la SPAL ha preso il controllo del gioco. C’è davvero poco da salvare della prestazione degli umbri, mai capaci di reagire e poco incisivi in avanti. Anche i lombardi arrivano alla gara con un risultato deludente alle spalle. Secondo 0-0 consecutivo per ...

