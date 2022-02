Telemedicina in farmacia chiave per migliorare l’assistenza territoriale (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I servizi tecnologici innovativi in farmacia sono una realtà che si sta rapidamente consolidando nel nostro Paese. Lo dimostrano i risultati dell’attività di Telemedicina realizzata dalle farmacie nel triennio 2019-2021 grazie all’accordo di collaborazione tra Promofarma, società informatica di Federfarma, e HTN (Health Telematic Network), recentemente rinnovato per il triennio 2021-2023.Sono oltre 6.500 le farmacie che, finora, hanno aderito all’accordo erogando oltre 700.000 prestazioni sanitarie nell’arco di sette anni. In particolare, nel 2021 sono state complessivamente erogate 250.946 prestazioni, in aumento del 79% rispetto al 2020 (quando ne erano state erogate 140.370).In dettaglio, nel 2021 sono stati effettuati: 159.322 elettrocardiogrammi; 56.117 monitoraggi Holter cardiaci; 35.507 monitoraggi della pressione arteriosa ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – I servizi tecnologici innovativi insono una realtà che si sta rapidamente consolidando nel nostro Paese. Lo dimostrano i risultati dell’attività direalizzata dalle farmacie nel triennio 2019-2021 grazie all’accordo di collaborazione tra Promofarma, società informatica di Federfarma, e HTN (Health Telematic Network), recentemente rinnovato per il triennio 2021-2023.Sono oltre 6.500 le farmacie che, finora, hanno aderito all’accordo erogando oltre 700.000 prestazioni sanitarie nell’arco di sette anni. In particolare, nel 2021 sono state complessivamente erogate 250.946 prestazioni, in aumento del 79% rispetto al 2020 (quando ne erano state erogate 140.370).In dettaglio, nel 2021 sono stati effettuati: 159.322 elettrocardiogrammi; 56.117 monitoraggi Holter cardiaci; 35.507 monitoraggi della pressione arteriosa ...

