(Di giovedì 24 febbraio 2022) Kiev, 24 febbraio 2022 "Stiamo introducendo lain tutto lo stato., siamo pronti a tutto e", così il Presidente ucrainodopo gli attacchi all'...

Advertising

Affaritaliani : SOTTOTITOLI Ucraina, Zelensky: 'Introduciamo legge marziale, niente panico. Sconfiggeremo tutti' - giacDomenico : SOTTOTITOLI Ucraina, Putin: 'Risposta immediata e mai vista nella storia se ci saranno interferenze'… - infoitinterno : Ucraina, Von der Leyen: «Da Putin atto barbarico, ha riporta guerra in Europa» (sottotitoli) - infoitinterno : SOTTOTITOLI Ucraina, Putin: 'Ho deciso di condurre un'operazione speciale' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Putin: 'Ci impegneremo per demilitarizzazione e de-nazificazione dell'Ucraina' -

Ultime Notizie dalla rete : SOTTOTITOLI Ucraina

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

E riterremo il presidente Putin responsabile per questo.", così Ursula von der Leyen sull'invasione. / EbsNiente panico, siamo pronti a tutto e sconfiggeremo tutti", così il Presidente ucraino Zelensky dopo gli attacchi all'. / Instagram Zelensky(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2022 'Stiamo introducendo la legge marziale in tutto lo stato. Niente panico, siamo pronti a tutto e ...Giovedì, 24 febbraio 2022 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Von der Leyen: "Russia vuole destabilizzare Europa. Riterremo Putin responsabile" (Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2022 "L'obiettivo della Rus ...