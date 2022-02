PhotoAnsa 2021 in mostra al Forte di Bard per raccontare l’anno appena trascorso

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 25 febbraio al 2 maggio, le mura ottocentesche deldi, in val d’Aosta, accoglieranno gli scatti contenuti nell’edizionedel volume fotograficoche raccoglie le immagini più significative delrealizzate dai fotografi dell’agenzia, legate ai grandi fatti di attualità in Italia e nel mondo. Oltre cento le foto selezionate per ripercorrereattraverso i suoi scatti più significativi: la pioggia di missili su Gaza e Israele, la vittoria dei talebani coronata dall’assalto all’aeroporto di Kabul; sul territorio nazionale, Mario Draghi e i sindaci delle maggiori città italiane, la cui elezione è stata dimezzata da un astensionismo senza precedenti. 16 agosto ...

Museo_di_Chemp : RT @notiziepiemont: PhotoAnsa 2021. Un anno di eventi in mostra. @fortedibard. @ValledAosta 25 febbraio – 1° maggio 2022. @Agenzia_Ansa #mo… - notiziepiemont : PhotoAnsa 2021. Un anno di eventi in mostra. @fortedibard. @ValledAosta 25 febbraio – 1° maggio 2022. @Agenzia_Ansa… - notiziepiemont : Forte di Bard: mostra PhotoAnsa 2021 - aostasera : Al @fortedibard torna #PhotoAnsa, il racconto del 2021 nelle immagini dell'@Agenzia_Ansa #mostre

. Dal 25 febbraio al 1° maggio al Forte di Bard (Aosta) Non sarà stato il più bello della nostra vita, ma di sicuro ilè un anno che non dimenticheremo facilmente. Per chi teme ...Le immagini di giovani vincenti, di folle in delirio nelle piazze d'Italia, sono offuscate da un altro triste primato che ilnon poteva non registrare, quello della escalation della ...Il principale polo culturale della Valle d’Aosta trasforma in una mostra gli scatti contenuti nell’edizione 2021 del volume fotografico PHOTOANSA che raccoglie le immagini più significative dell’anno ...Il principale polo culturale della Valle d’Aosta trasforma in una mostra gli scatti contenuti nell’edizione 2021 del volume fotografico PHOTOANSA che raccoglie le immagini più significative dell’anno ...