Malinovskyi, appello social per aiutare l'esercito in Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) I bombardamenti della Russia in Ucraina hanno sconvolto il mondo intero. Tra coloro che stanno vivendo con apprensione le vicende di Kiev c'è anche Ruslan Malinovskyi . Il centrocampista dell'Atalanta,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) I bombardamenti della Russia inhanno sconvolto il mondo intero. Tra coloro che stanno vivendo con apprensione le vicende di Kiev c'è anche Ruslan. Il centrocampista dell'Atalanta,...

Mentre l'Atalanta è in Grecia, dove si prepara a giocare nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 febrbaio, contro l'Olympiacos, il match di ritorno dei play-off di Europa League , il trequartista orobico R

