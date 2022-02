Le Iene lo scherzo a Stefano Bettarini che diceva non ci sarebbe mai cascato e diventa una furia con la fidanzata (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le Iene lo scherzo ieri a Stefano Bettarini che trova la compagna con l’hair stylist (video) Le Iene Show nella puntata di ieri mercoledì 23 febbraio 2022 condotta da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, ha visto la presenza di tanti servizi e momenti divertenti (qui). E non sono mancate le vecchie abitudini come i tanti scherzi proposti all’interno della trasmissione tra inediti e riproposti. Vittima dello scherzo di ieri de Le Iene è Stefano Bettarini caduto nella trappola di Niccolò De Devitiis complice la fidanzata Nicoletta Larini che si fa trovare in casa con un bell’hair stylist. E le urla di Stefano Bettarini entrano già negli annali degli scherzi. E pensare che ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 24 febbraio 2022) Leloieri ache trova la compagna con l’hair stylist (video) LeShow nella puntata di ieri mercoledì 23 febbraio 2022 condotta da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, ha visto la presenza di tanti servizi e momenti divertenti (qui). E non sono mancate le vecchie abitudini come i tanti scherzi proposti all’interno della trasmissione tra inediti e riproposti. Vittima dellodi ieri de Lecaduto nella trappola di Niccolò De Devitiis complice laNicoletta Larini che si fa trovare in casa con un bell’hair stylist. E le urla dientrano già negli annali degli scherzi. E pensare che ...

pirasemy : RT @anomis_anomis70: Insomma siete proprio delle iene, @redazioneiene lo dicevo per scherzo ma davvero lo scherzo lo avete fatto allo #scan… - EmyScanu : RT @anomis_anomis70: Insomma siete proprio delle iene, @redazioneiene lo dicevo per scherzo ma davvero lo scherzo lo avete fatto allo #scan… - a7042237ab0f466 : RT @anomis_anomis70: Insomma siete proprio delle iene, @redazioneiene lo dicevo per scherzo ma davvero lo scherzo lo avete fatto allo #scan… - ParliamoDiNews : Le Iene scherzo a Bettarini, Nicoletta Larini in lacrime: il web insorge #nicolettalarini #stefanobettarini - moonresidues : qual è l’@ delle iene che voglio chiedere di fare uno scherzo a gianmarco tamberi -