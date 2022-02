Ilary Blasi, svelato il nome del suo presunto compagno: è un attore famosissimo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante le smentite dei diretti interessati, la presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far parlare di sè. Totti ha chiesto a tutti di abbassare i toni soprattutto per proteggere i suoi figli che sono ancora minorenni, ma anche oggi sono uscite alcuni retroscena sui motivi che hanno causato screzi tra i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante le smentite dei diretti interessati, la presunta crisi trae Francesco Totti continua a far parlare di sè. Totti ha chiesto a tutti di abbassare i toni soprattutto per proteggere i suoi figli che sono ancora minorenni, ma anche oggi sono uscite alcuni retroscena sui motivi che hanno causato screzi tra i L'articolo

Advertising

fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - infoitcultura : Le Iene, Teo Mammucari: “Ilary Blasi e Francesco Totti stanno vivendo un momento molto particolare” (video) - Profilo3Marco : RT @vitaindiretta: Totti e Ilary Blasi in crisi, verso la separazione? #LaVitaInDiretta #tottieilary -