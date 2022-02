Il conflitto Russia vs Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quanto vi racconto oggi non sono analisi fatte direttamente da noi, bensì raccolte dai laboratori contro la disinformazione europei. Sono anni che come BUTAC seguiamo il lavoro che viene fatto da DFRLab ed EUvsDisinfo, da anni se ci è stato chiesto abbiamo collaborato quanto possibile. Oggi voglio condividere con voi il sunto di un articolo uscito pochi giorni fa che racconta il livello di disinformazione degli ultimi mesi sulle tensioni tra Ucraina e Russia. Alcune narrazioni diffuse nei mesi scorsi che non erano quanto sostenevano… 1 dicembre 2021 – la notizia trova spazio su tutte le testate russe: i militari ucraini alla frontiera sparano sui migranti bielorussi – la fonte della notizia era un video diffuso sui social network dove si vedevano immagini termiche di soggetti che sparavano su una ventina di persone, uccidendole. I commentatori ... Leggi su butac (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quanto vi racconto oggi non sono analisi fatte direttamente da noi, bensì raccolte dai laboratori contro la disinformazione europei. Sono anni che come BUTAC seguiamo il lavoro che viene fatto da DFRLab ed EUvsDisinfo, da anni se ci è stato chiesto abbiamo collaborato quanto possibile. Oggi voglio condividere con voi il sunto di un articolo uscito pochi giorni fa che racconta il livello di disinformazione degli ultimi mesi sulle tensioni tra. Alcune narrazioni diffuse nei mesi scorsi che non erano quanto sostenevano… 1 dicembre 2021 – la notizia trova spazio su tutte le testate russe: i militari ucraini alla frontiera sparano sui migranti bielorussi – la fonte della notizia era un video diffuso sui social network dove si vedevano immagini termiche di soggetti che sparavano su una ventina di persone, uccidendole. I commentatori ...

