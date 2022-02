GFVip, Nathalie Caldonazzo sulla frase censurata: “Non posso parlarne” (Di giovedì 24 febbraio 2022) In queste ore, al Grande Fratello Vip 6 è scoppiato il “Caldonazzo-gate”. Nathalie Caldonazzo è stata censurata dalla regia per avere pronunciato una frase gravissima ai danni di Jessica Selassié. Nonostante non sia chiaro che cosa sia realmente accaduto, la diretta interessata ha riferito di avere ricevuto indicazioni ben precise in Confessionale. L’episodio incriminato Nella giornata di mercoledì 23 febbraio, Jessica Selassié in lacrime ha raccontato a Miriana Trevisan e Sophie Codegoni di avere sentito una frase bruttissima da Nathalie Caldonazzo. La diretta interessata si è detta schifata per l’accaduto. Inoltre, ha chiesto alle sue amiche di immaginare cosa sia significato per lei dopo avere vissuto determinate cose in prima persona. Secondo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) In queste ore, al Grande Fratello Vip 6 è scoppiato il “-gate”.è statadalla regia per avere pronunciato unagravissima ai danni di Jessica Selassié. Nonostante non sia chiaro che cosa sia realmente accaduto, la diretta interessata ha riferito di avere ricevuto indicazioni ben precise in Confessionale. L’episodio incriminato Nella giornata di mercoledì 23 febbraio, Jessica Selassié in lacrime ha raccontato a Miriana Trevisan e Sophie Codegoni di avere sentito unabruttissima da. La diretta interessata si è detta schifata per l’accaduto. Inoltre, ha chiesto alle sue amiche di immaginare cosa sia significato per lei dopo avere vissuto determinate cose in prima persona. Secondo ...

carmen_cupini : RT @ale_dillo: Su Nathalie stan facendo lo stesso gioco che costantemente han fatto su Soleil: C'è chi silente mette pulci nell'orecchio C… - cristin07453433 : RT @Isidel_: Non trovo giusto che debbano dire loro chi debba o non debba frequentare Antonio. Se lui si trova bene con Nathalie chi sono l… - tuttopuntotv : GFVip, Nathalie Caldonazzo sulla frase censurata: “Non posso parlarne” #GFVip6 #GFVip #jessvip #jeru #teamsoleil… - QueenG80328621 : RT @dancer83tp: Ma adesso ci manca pure che dopo che Jessica e miriana hanno detto ad antonio le peggio cose su Nathalie con lei che senti… - Ile_niaa : Ho letto su un sito di anticipazioni del #gfvip che stasera Nathalie verrà squalificata d’ufficio per cose che ha d… -