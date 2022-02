Francesco Totti e Ilary Blasi, “Crisi anche per questioni economiche”. E spunta il nome di un uomo accanto a lei: il gossip non si ferma (Di giovedì 24 febbraio 2022) La smentita di Francesco Totti sulla presunta Crisi con la moglie Ilary Blasi sembra non aver convinto. Qualcuno ha notato che i due non indossano più la fede. In realtà, dagli scatti pubblicati da uno dei gestori del ristorante in cui la coppia ha cenato recentemente e da quelli dei paparazzi, sembra che entrambi la indossino. Dunque, ancora (tanti) pettegolezzi senza alcun fondo di verità? Forse. O forse no. Il caso si arricchisce infatti di altri dettagli, rivelati dal Corriere della Sera: “Lo conosco da quando aveva 13 anni, quello non era Francesco. Così cupo, lui che un sorriso non lo nega mai”, ha detto un cronista amico del ‘Pupone’. E non finisce qui. C’è poi un nuovo nome: no, non si tratta di Noemi Bocchi (con cui Totti avrebbe un flirt), ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) La smentita disulla presuntacon la mogliesembra non aver convinto. Qualcuno ha notato che i due non indossano più la fede. In realtà, dagli scatti pubblicati da uno dei gestori del ristorante in cui la coppia ha cenato recentemente e da quelli dei paparazzi, sembra che entrambi la indossino. Dunque, ancora (tanti) pettegolezzi senza alcun fondo di verità? Forse. O forse no. Il caso si arricchisce infatti di altri dettagli, rivelati dal Corriere della Sera: “Lo conosco da quando aveva 13 anni, quello non era. Così cupo, lui che un sorriso non lo nega mai”, ha detto un cronista amico del ‘Pupone’. E non finisce qui. C’è poi un nuovo: no, non si tratta di Noemi Bocchi (con cuiavrebbe un flirt), ma ...

