Confartigianato Imprese Bergamo presenta ConfAcademy | il percorso per aiutare le imprese a potenziarsi Si comincia con l’edilizia

In ogni azienda artigiana e micro piccola impresa, è il titolare che si assume in prima persona l'incarico di curare e presidiare direttamente tutte le operazioni legate alla gestione dell'attività, dal rispetto delle norme di settore, alla gestione operativa, alla scelta dei materiali e delle attrezzature più performanti, alla gestione del personale, alla promozione del suo prodotto o servizio. Per aiutare le imprese, Confartigianato Bergamo ha ideato il progetto ConfAcademy, un piano di aggiornamento e potenziamento delle competenze manageriali studiato dai propri "Professional Trainer". Le attività proposte hanno lo scopo di accompagnare gli imprenditori nella complessità della gestione dell'attività quotidiana, con seminari, webinar e corsi per aggiornarli su norme e decreti che ...

