Castellammare, dopo 2 consiglieri comunali ammazzati arriva lo scioglimento per camorra (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Castellammare, fino a questa mattina, aveva un singolare primato: nella sua storia, aveva visto ben due consiglieri comunali ammazzati dalla camorra, Sebastiano Corrado (Pds) nel 1992 e Gino Tommasino (Pd) nel 2009, ma nessun scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. Il primato si è interrotto oggi, perchè il consiglio dei ministri ne ha ratificato lo scioglimento dopo che per 6 mesi i commissari hanno indagato da cima a fondo documenti, delibere e appalti di Palazzo Farnese, la sede del Comune. Evidentemente, qualcosa che non andava lo hanno scovato se è vero come, purtroppo per gli stabiesi loè, che Castellammare è la città di uno dei clan della camorra ...

