Bargiggia demolisce Lukaku: “Scarto della Premier, se l’Inter lo riprende farebbe un errore” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il noto giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha rilasciato il seguente tweet relativo a un ritorno di Lukaku nell'Inter. Secondo Bargiggia, il belga non sarebbe l'attaccante ideale per... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il noto giornalista sportivo Paoloha rilasciato il seguente tweet relativo a un ritorno dinell'Inter. Secondo, il belga non sarebbe l'attaccante ideale per...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Bargiggia demolisce #Lukaku: “Scarto della #Premier, se l’#Inter lo riprende farebbe un errore” - LombCoin : RT @Paolo_Bargiggia: Per quelli che non capiscono nulla di calcio o amano fare gli zerbini di qualcuno solo perché il tale è famoso e a lor… - Paolo_Bargiggia : Per quelli che non capiscono nulla di calcio o amano fare gli zerbini di qualcuno solo perché il tale è famoso e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia demolisce Bargiggia demolisce Lukaku: “Scarto della Premier, se l'Inter lo riprende farebbe un errore” Il Pallone Gonfiato Bargiggia demolisce Ancelotti: "Vive di gloria passata" "Imbarazzante e provinciale la modalità di gioco del @realmadrid di @MrAncelotti . Sembrava una provinciale in trasferta. Come il suo allenatore che, oramai, vive di ...

Bargiggia demolisce l'Atalanta, poi ammette: "Sorpreso in negativo da Spalletti" Interessante analisi sulla Serie A in arrivo da Paolo Bargiggia, opinionista di 1 Station Radio, durante la consueta rubrica 'Parola di Bargiggia', in onda nel corso della trasmissione 1 Football Club ...

"Imbarazzante e provinciale la modalità di gioco del @realmadrid di @MrAncelotti . Sembrava una provinciale in trasferta. Come il suo allenatore che, oramai, vive di ...Interessante analisi sulla Serie A in arrivo da Paolo Bargiggia, opinionista di 1 Station Radio, durante la consueta rubrica 'Parola di Bargiggia', in onda nel corso della trasmissione 1 Football Club ...