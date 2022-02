Ucraina, Putin: “Gli interessi e la sicurezza della Russia non sono negoziabili” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto, alla ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Gli interessi della Russia e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili“. Così il presidente russo Vladimir Putin, in un videomessaggio, sulla crisi tra Russia e Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Il nostro Paese è sempre aperto al dialogo diretto e onesto, alla ricerca di soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Glie ladei nostri cittadini non“. Così il presidente russo Vladimir, in un videomessaggio, sulla crisi tra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

