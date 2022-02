Ucraina: Fassino, 'fermezza e dialogo, prima vittima maggiore sanzioni è Russia' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Rispetto alle sanzioni occorre "gradualità e selettività, è giusto non sottovalutare il loro impatto" sull'economia italiana, ma dal 2014 "chi ha subito le conseguenze maggiori è la Russia", visto che l'Europa "è il primo partner di Mosca". Lo ha affermato Piero Fassino, del Pd, presidente della commissione Esteri della Camera, intervenendo dopo l'informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi Ucraina. Occorrono, ha aggiunto l'esponente Dem "fermezza e dialogo" che "non sono alternative" e "coesione e responsabilità" da parte del mondo politico. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Rispetto alleoccorre "gradualità e selettività, è giusto non sottovalutare il loro impatto" sull'economia italiana, ma dal 2014 "chi ha subito le conseguenze maggiori è la", visto che l'Europa "è il primo partner di Mosca". Lo ha affermato Piero, del Pd, presidente della commissione Esteri della Camera, intervenendo dopo l'informativa del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla crisi. Occorrono, ha aggiunto l'esponente Dem "" che "non sono alternative" e "coesione e responsabilità" da parte del mondo politico.

