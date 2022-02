Scherma: i convocati azzurri per la Coppa del Mondo di fioretto e spada. Torna Arianna Errigo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Triplice appuntamento nel fine settimana per la Coppa del Mondo di Scherma. Il fioretto fa doppietta con gli uomini impegnati in Egitto a Il Cairo e con le donne, invece, in Messico a Guadalajara. Scendono in pedana anche le spadiste, che saranno protagoniste in Russia a Sochi. Nessuna novità nel fioretto in ambito maschile nei convocati sia per la gara individuale sia per la prova a squadre, dove è stato scelto lo stesso quartetto che ha dominato la prima tappa a Parigi (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini). In campo femminile, invece, c’è il ritorno tra le convocate di Arianna Errigo, che fa il suo esordio stagionale dopo i problemi fisici che l’avevano tenuta lontano dalle pedana già da dopo le Olimpiadi di Tokyo. Per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Triplice appuntamento nel fine settimana per ladeldi. Ilfa doppietta con gli uomini impegnati in Egitto a Il Cairo e con le donne, invece, in Messico a Guadalajara. Scendono in pedana anche le spadiste, che saranno protagoniste in Russia a Sochi. Nessuna novità nelin ambito maschile neisia per la gara individuale sia per la prova a squadre, dove è stato scelto lo stesso quartetto che ha dominato la prima tappa a Parigi (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini). In campo femminile, invece, c’è il ritorno tra le convocate di, che fa il suo esordio stagionale dopo i problemi fisici che l’avevano tenuta lontano dalle pedana già da dopo le Olimpiadi di Tokyo. Per ...

