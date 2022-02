Napoli, Spalletti: ”Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference alla vigilia di Napoli–Barcellona. Queste le sue parole: SUL Napoli “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Lozano? Dobbiamo vedere giorno dopo giorno come sta con la spalla. -afferma Spalletti -Ospina titolare? E’ sempre stato titolare, forse non avete visto le partite. Le competizioni europee le ha giocate Meret, nessuna confusione. Ospina deve far vedere il suo valore, quando e’ chiamato in causa. Spalletti SU Napoli – BARCELLONA Napoli-Barcellona sarà una partita molto difficile. Proviamo ad essere come dei soldati in un videogioco che vanno in ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Luciano, allenatore del, ha parlato in Press Conference alla vigilia di–Barcellona. Queste le sue parole: SUL“Chipuò, chi nonha già. Lozano? Dobbiamo vedere giorno dopo giorno come sta con la spalla. -afferma-Ospina titolare? E’ sempre stato titolare, forse non avete visto le partite. Le competizioni europee le ha giocate Meret, nessuna confusione. Ospina deve far vedere il suo valore, quando e’ chiamato in causa.SU– BARCELLONA-Barcellona sarà una partita molto difficile. Proviamo ad essere come dei soldati in un videogioco che vanno in ...

