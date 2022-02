Milan, Leao: “Voglio continuare così. Il coro dei tifosi? Bello, bello” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Voglio continuare così a fare bene e aiutare la squadra fino alla fine della stagione, penso che la fiducia dei miei compagni e di tutti quelli che lavorano con me sia stata importante per la mia crescita. Il coro (che accenna canticchiando n.d.r.) per me? bello, bello. La cosa più bella di essere giocatore è quando i tifosi ti caricano in questo modo. Mi dà più fiducia e più forza di continuare a fare bene durante la partita. Voglio ringraziarli”. Rafael Leao parla da leader a Milan TV in vista del match contro l’Udinese. L’attaccante torna sul pari di Salerno: “Abbiamo creato diverse occasioni ma non è stata la nostra giornata. Quando non si perde e si pareggia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “a fare bene e aiutare la squadra fino alla fine della stagione, penso che la fiducia dei miei compagni e di tutti quelli che lavorano con me sia stata importante per la mia crescita. Il(che accenna canticchiando n.d.r.) per me?. La cosa più bella di essere giocatore è quando iti caricano in questo modo. Mi dà più fiducia e più forza dia fare bene durante la partita.ringraziarli”. Rafaelparla da leader aTV in vista del match contro l’Udinese. L’attaccante torna sul pari di Salerno: “Abbiamo creato diverse occasioni ma non è stata la nostra giornata. Quando non si perde e si pareggia ...

