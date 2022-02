INVALSI per l'ammissione all'Università? Il presidente Ricci: "Le Prove hanno altre finalità" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le parole del numero uno dell'Istituto smontano quindi le recenti voci che ipotizzavano un ruolo delle Prove nelle selezioni per l'accesso agli atenei, 'indiscrezioni' riportate dalla stampa proprio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le parole del numero uno dell'Istituto smontano quindi le recenti voci che ipotizzavano un ruolo dellenelle selezioni per l'accesso agli atenei, 'indiscrezioni' riportate dalla stampa proprio ...

Advertising

zazoomblog : Invalsi per l’ammissione all’Università Ricci: le prove hanno altre finalità. Prove per docenti? Sarebbe riduttivo… - scuolainforma : PSI: ‘Niente Invalsi per accedere all’università, pensiamo a scuole e numero chiuso’ - orizzontescuola : Invalsi per l’ammissione all’Università, Ricci: le prove hanno altre finalità. Prove per docenti? Sarebbe riduttivo - crociangelini : RT @marioricciard18: Da leggere assolutamente. Anche alla luce degli interventi che si annunciano sull'uso delle prove #Invalsi per l'acces… - elila74 : RT @marioricciard18: Da leggere assolutamente. Anche alla luce degli interventi che si annunciano sull'uso delle prove #Invalsi per l'acces… -