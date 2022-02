Il Papa invoca un digiuno per la pace in Donbass (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Santo Padre si dice "addolorato per il peggioramento della situazione in Ucraina" e si schiera contro lo "screditamento del diritto internazionale". Dall'Ucraina gli fa eco l'arcivescovo greco-cattolico: "Difediamo la nostra Patria" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Santo Padre si dice "addolorato per il peggioramento della situazione in Ucraina" e si schiera contro lo "screditamento del diritto internazionale". Dall'Ucraina gli fa eco l'arcivescovo greco-cattolico: "Difediamo la nostra Patria"

Advertising

Urobertu : RT @FarodiRoma: Ucraina. Papa Francesco invoca “un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra” https:/… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ucraina. Papa Francesco invoca “un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra” https:/… - FarodiRoma : Ucraina. Papa Francesco invoca “un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra” - CiaoKarol : Oggi è Mercoledì, il giorno di San Giuseppe: recita questa supplica contro le tenebre: Preghiera potente a San Gius… - flaviadonati : @chetempochefa la domenica dopo il Papa che invoca la pace, Fazio mette in scena la banda di assuefatti alle veline… -