Draghi: lo stato d'emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo stato d'emergenza dovuto al Covid non sarà prorogato oltre il 31 marzo prossimo. A confermarlo ufficialmente è il presidente del Consiglio Mario Draghi parlando ad una platea di imprenditori a

