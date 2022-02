Concorso ordinario scuola secondaria: date della prova scritta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Saranno rese note entro la giornata di oggi, mercoledì 23 Febbraio 2022, le date della prova scritta del Concorso ordinario scuola secondaria: cosa c’è da sapere Nella giornata di oggi, mercoledì 23 Febbraio, saranno rese note – sul sito del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali – le date della prima prova scritta del Concorso ordinario scuola secondaria. Dove si svolgono le prove Il candidato svolgerà la prova nella regione per la quale ha presentato domanda, presso una sede che sarà indicata dagli USR competenti per territorio, che la comunicheranno ai candidati – ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Saranno rese note entro la giornata di oggi, mercoledì 23 Febbraio 2022, ledel: cosa c’è da sapere Nella giornata di oggi, mercoledì 23 Febbraio, saranno rese note – sul sito del Ministero dell’Istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali – leprimadel. Dove si svolgono le prove Il candidato svolgerà lanella regione per la quale ha presentato domanda, presso una sede che sarà indicata dagli USR competenti per territorio, che la comunicheranno ai candidati – ...

