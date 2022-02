Termini sempre peggio, tunisino con precedenti prende a pugni una suora: espulso (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb — Termini sempre più terra di nessuno, ostaggio di immigrati, accattoni, spacciatori, bande di rom rapinatori e pericolosi sbandati: stavolta la vittima dell’ennesimo episodio di degrado e delinquenza è un’anziana suora colpita in pieno volto dal pugno di un tunisino. Una violenza inaudita contro una donna di 76 anni inerme, che per il colpo è caduta a terra perdendo copiosamente sangue e per questo è stata trasportata in ospedale. Per l’ennesima volta la più importante stazione della capitale d’Italia è teatro di un grave episodio di violenza e degrado legato all’immigrazione clandestina. Nel luogo dove è vietato distribuire cibo ai senzatetto per questioni di «decoro» e i volontari delle associazioni caritatevoli vengono fermati e identificati come criminali, clandestini e sbandati sono liberi di usare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb —più terra di nessuno, ostaggio di immigrati, accattoni, spacciatori, bande di rom rapinatori e pericolosi sbandati: stavolta la vittima dell’ennesimo episodio di degrado e delinquenza è un’anzianacolpita in pieno volto dal pugno di un. Una violenza inaudita contro una donna di 76 anni inerme, che per il colpo è caduta a terra perdendo copiosamente sangue e per questo è stata trasportata in ospedale. Per l’ennesima volta la più importante stazione della capitale d’Italia è teatro di un grave episodio di violenza e degrado legato all’immigrazione clandestina. Nel luogo dove è vietato distribuire cibo ai senzatetto per questioni di «decoro» e i volontari delle associazioni caritatevoli vengono fermati e identificati come criminali, clandestini e sbandati sono liberi di usare ...

