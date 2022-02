Tennis, follia ad Acapulco: Zverev termina l’incontro alle 5.00 del mattino! (Di martedì 22 febbraio 2022) Una giornata ai limiti dell’incredibile si è da poco conclusa per l’ATP Acapulco 2022, in occasione del primo turno del torneo che si sta svolgendo in Messico; ebbene sì, da poco, nella piena notte sudamericana, anzi, sfiorando il momento dell’alba. Un record assoluto nella storia del Tennis, superando anche quanto accaduto a Melbourne nel 2008, in cui l’incontro tra Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis si concluse alle 4:34, ore locali, del mattino (o della notte, a seconda dei punti di vista). Quest’oggi si è andato oltre: il match tra Alexander Zverev e Jenson Brooksby è entrato di fatto nella storia del Tennis, in quanto è terminato alle 4:54, orario locale ad Acapulco; partita estenuante chiusa in tre set dal tedesco con il punteggio ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Una giornata ai limiti dell’incredibile si è da poco conclusa per l’ATP2022, in occasione del primo turno del torneo che si sta svolgendo in Messico; ebbene sì, da poco, nella piena notte sudamericana, anzi, sfiorando il momento dell’alba. Un record assoluto nella storia del, superando anche quanto accaduto a Melbourne nel 2008, in cuitra Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis si concluse4:34, ore locali, del mattino (o della notte, a seconda dei punti di vista). Quest’oggi si è andato oltre: il match tra Alexandere Jenson Brooksby è entrato di fatto nella storia del, in quanto èto4:54, orario locale ad; partita estenuante chiusa in tre set dal tedesco con il punteggio ...

